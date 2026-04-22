Росгвардия Подмосковья за неделю выехала на 1 742 тревоги

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье за прошедшую неделю 1742 раза выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов и обеспечили безопасность 157 мероприятий. По подозрению в преступлениях и административных правонарушениях задержаны 648 человек, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

За отчетный период сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражи на охраняемых объектах. Благодаря оперативным действиям росгвардейцев хищений не допущено.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели 1079 проверок условий хранения оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъяли 92 единицы оружия. Сотрудники составили 158 административных протоколов за нарушения законодательства в сфере оборота оружия и аннулировали 42 разрешения.

Подразделения специального назначения выполнили 35 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.