Росгвардейцы задержали мужчину за кражу бытовой химии в Пушкино

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 24-летнего жителя Королева, подозреваемого в краже бытовой химии из сетевого магазина на Ярославском шоссе, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого магазина, расположенного на Ярославском шоссе в Пушкино. На место происшествия оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Росгвардейцы выяснили, что посетитель попытался вынести из магазина товары по уходу за телом, не оплатив их. В его тележке находились восемь шампуней, пять скрабов и другие средства на сумму почти 30 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали у выхода из магазина. Им оказался 24-летний житель Королева. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

