«Росэлектроника» опровергла принадлежность горящего во Фрязине здания к холдингу

«Росэлектроника» опровергла информацию о том, что горящее здание НИИ «Платан» во Фрязине принадлежит организации. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга.

В «Росэлектронике» отметили, что здание не имеет отношения к холдингу и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х оно перешло в частную собственность.

Крупный пожар случился в главном здании на территории НИИ во Фрязине. К тушению пожара привлекли более 100 человек и 40 единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пожар охватил несколько этажей.

«На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника (ГУ — ред.) МЧС России по Московской области Александр Перегуда», — отметил губернатор.