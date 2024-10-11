Родственник расстрелянной в Долгопрудном пары рассказал об охоте на семью

Родной брат 40-летней Ирины, которая с огнестрельным ранением попала в больницу после нападения на них с мужем соседа, рассказал, что нападавший продолжительное время охотился на семью, изучал их маршруты передвижения и однажды пытался отравить собаку, пишет SHOT .

По словам Евгения, брата пострадавшей женщины, супруги обращались в полицию с просьбой пресечь слежку за их семьей, но быстро поняли, что помощи не будет. Муж и жена решили не обращать внимание на соседа, который наблюдал за ними, изучал маршруты передвижения и ходил вдоль забора, установленного, когда семья завела собаку. До появления питомца дома супругов и нападавшего находились на общей территории. Сосед начал преследовать семейство как раз с момента установления забора между территориями.

Мужчина также рассказал, что в прошлом году сосед пары ударил палкой по голове погибшего Юрия. Однако тогда ситуацию повернули так, якобы пострадавший сам был виноват в случившемся.

Евгений отметил, что пока его сестра в больнице, он присматривает за ее детьми — двумя дочерьми и сыном. Женщину уже прооперировали, она восстанавливается.

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