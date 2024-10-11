Помог случай: выяснилось, как жертва расстрела в Долгопрудном выжила

Жительница Долгопрудного спаслась от мужчины, стрелявшегося в нее и ее мужа, благодаря случайному водителю. Автомобилист подбросил спасшуюся до больницы. Предварительно, в пару стрелял их сосед, который позже совершил суицид, сообщает MK.ru .

Примерно в 00:15 пятницы в окрестностях микрорайона Шереметьевский мужчина выстрелил в 48-летнего жителя Долгопрудного и его 40-летнюю жену. В этот момент пара выгуливала собаку.

Предположительно, стрелок вел огонь из пистолета «Тульский Токарев». Расстрелянный мужчина погиб на месте, а его жене удалось сбежать в лес. Позже женщину отвез в больницу попавшийся водитель.

Подозреваемый в стрельбе — 45-летний сосед семейной пары. По предварительной информации, после расправы над знакомым он убил себя.

Одна из версий нападения — конфликт соседей из-за парковочного места.

В произошедшем разбираются правоохранители, сообщала старший помощник руководителя подмосковного главного следственного управления СК Ольга Врадий.