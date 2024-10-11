Mash: собаку расстрелянной в Долгопрудном пары ищут в Мытищах

Зооволонтеры ищут собаку расстрелянной в Долгопрудном супружеской пары. Животное испугалось и убежало в лес в сторону Мытищ, сообщает Mash .

Собака испугалась выстрелов в ходе нападения на ее владельцев. Очевидцы отметили, что животное сразу после стрельбы убежало в сторону ярославского направления.

Сейчас домашнего питомца ищут в городском округе Мытищи. Собаку видели в одном из поселков. По словам очевидцев, она была напугана и дрожала. Собаку хотели взять на передержку, но она убежала в лес.

Фото животного зооволонтеры отправили в общий чат с просьбой дать любую информацию о собаке. Когда питомца найдут, его собираются передать выжившей в ходе нападения владелице, 40-летней Ирине.

Ранее в Долгопрудном мужчина расстрелял супружескую пару, которая выгуливала собаку. Мужчина скончался на месте, его супруга получила огнестрельные ранения, ее госпитализировали. Стрелявший покончил с собой недалеко от места нападения.