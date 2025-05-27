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Робот-сапер снял подозрительную коробку с днища джипа в Москве

Подозрительную коробку убрали с днища белого внедорожника, найденного у заправки на Ленинском проспекте в Москве. Предмет погрузили во взрывозащитный контейнер, сообщает SHOT .

Коробку достали с помощью робота-сапера. На видео попал момент, как он кладет предмет в контейнер.

Отмечается, что на коробке была та же оскорбительная надпись, которую ранее неизвестные оставили на двери автомобиля.

27 мая возле станции метро «Тропарево» был найден Toyota Land Cruiser Prado, к днищу которого неизвестные прикрепили с помощью скотча подозрительную коробку.

На месте происшествия работают оперативные службы. Для изъятия предмета они воспользовались роботом-сапером, кадры сборки которого были опубликованы в Сети.

Ранее появилась информация, что владельцем джипа может быть 54-летний офицер ВДВ.