Стало известно, кто владелец джипа с подозрительной коробкой на днище
Джип с подозрительной коробкой на днище принадлежит военному
Фото - © Telegram-канал SHOT
По предварительным данным, хозяином внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, на днище которого обнаружили привязанную подозрительную коробку, является высокопоставленный военный — офицер ВДВ, сообщает SHOT.
Белый джип припаркован в Москве на Ленинском проспекте около дома №164с1. Предположительно, его владелец — 54-летний военный.
Автомобиль обнаружили 27 мая недалеко от станции метро «Тропарево». Неизвестные прикрепили к днищу внедорожника подозрительную коробку.
Территорию оцепили. На месте работают сотрудники спецслужб и кинологи с собаками.