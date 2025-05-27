Стало известно, кто владелец джипа с подозрительной коробкой на днище

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Джип с подозрительной коробкой на днище принадлежит военному

По предварительным данным, хозяином внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, на днище которого обнаружили привязанную подозрительную коробку, является высокопоставленный военный — офицер ВДВ, сообщает SHOT .

Белый джип припаркован в Москве на Ленинском проспекте около дома №164с1. Предположительно, его владелец — 54-летний военный.

Автомобиль обнаружили 27 мая недалеко от станции метро «Тропарево». Неизвестные прикрепили к днищу внедорожника подозрительную коробку.

Территорию оцепили. На месте работают сотрудники спецслужб и кинологи с собаками.