Опубликовано видео с места обнаружения подозрительной коробки на днище джипа в Москве

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На месте обнаружения джипа с подозрительной коробкой в Москве работает робот

Спецслужбы собирают робота для разминирования внедорожника, к днищу которого привязали подозрительную коробку. Кадры того, как сейчас складывается обстановка на Ленинском проспекте в Москве, публикует РЕН ТВ .

На видео можно заменить, что на месте происшествия находятся сотрудники ФСБ РФ. В кадр попал их служебный автомобиль.

На другом видео показано, как специалисты собирают робота для разминирования. На месте также работают кинологи с собаками.

27 мая возле станции метро «Тропарево» был замечен белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Под его днищем обнаружили привязанную подозрительную коробку.

Между тем СМИ сообщили, что хозяином автомобиля, предположительно, является высокопоставленный военный — офицер ВДВ.