Белый джип, напугавший силовиков в Москве, на днях исписали ругательством

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Baza: найденный в Москве джип с подозрительной коробкой исписывали ругательством

Белый джип с привязанной к днищу коробкой, найденный у заправки на Ленинском проспекте в Москве, несколько дней назад исписали оскорбительной надписью. Автомобиль может принадлежать 54-летнему полковнику ВДВ, утверждает Baza .

Полицейские продолжают проверять машину, под которой нашли подозрительную коробку. Территория оцеплена, к месту вызывали саперов.

Прочие подробности выясняются.

Ранее в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Генерал был убит при взрыве автомобиля, рядом с которым он проходил.