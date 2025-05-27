Белый джип, напугавший силовиков в Москве, на днях исписали ругательством

Baza: найденный в Москве джип с подозрительной коробкой исписывали ругательством
Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

Белый джип с привязанной к днищу коробкой, найденный у заправки на Ленинском проспекте в Москве, несколько дней назад исписали оскорбительной надписью. Автомобиль может принадлежать 54-летнему полковнику ВДВ, утверждает Baza.

Полицейские продолжают проверять машину, под которой нашли подозрительную коробку. Территория оцеплена, к месту вызывали саперов.

Прочие подробности выясняются.

Ранее в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Генерал был убит при взрыве автомобиля, рядом с которым он проходил.