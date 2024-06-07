Ritzau: в Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании

Как пишет местное агентство Ritzau, нападение произошло на площади Кюльторве в Старом городе столицы Дании. Мужчина подошел и ударил главу правительства.

В правительственной канцелярии отметили, что датский премьер «шокирована случившимся», однако инцидент пока не комментировала. В статье подчеркнули, что сотрудники полиции задержали злоумышленника. При этом никаких заявлений по этому поводу не было.

Из материала следует, что Фредериксен в последнее время принимала участие в предвыборной кампании кандидата в Европейский парламент (ЕП), своего однопартийца Кристеля Шалдемусе.

15 мая произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Писатель Юрай Цинтула произвел несколько выстрелов в сторону политика и в итоге серьезно травмировал его. Медикам удалось спасти политика. В конце мая Фицо перевели на домашнее лечение.

Накануне стартовали четырехдневные выборы в Европарламент, которые определят политику Евросоюза на ближайшие 5 лет. На 720 мест в ЕП претендуют представители около 200 европейских партий. Выборы пройдут во всех 27 европейских странах.