Ritzau: в Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
В Копенгагене неизвестный мужчина совершил нападение на датского премьер-министра Метте Фредериксен. Правоохранительные органы задержали нападавшего, сообщает ТАСС.
Как пишет местное агентство Ritzau, нападение произошло на площади Кюльторве в Старом городе столицы Дании. Мужчина подошел и ударил главу правительства.
В правительственной канцелярии отметили, что датский премьер «шокирована случившимся», однако инцидент пока не комментировала. В статье подчеркнули, что сотрудники полиции задержали злоумышленника. При этом никаких заявлений по этому поводу не было.
Из материала следует, что Фредериксен в последнее время принимала участие в предвыборной кампании кандидата в Европейский парламент (ЕП), своего однопартийца Кристеля Шалдемусе.
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