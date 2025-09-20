Режим ЧС сняли после схода вагонов в Тындинском округе Амурской области

Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации сняли после схода вагонов в Тындинском муниципальном округе Амурской области. Его вводили из-за происшествия на железной дороге, когда сошли вагоны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Вечером 19 сентября ведомство сообщало, что на участке дороги вдоль перегона Беленькая-Федосеев сошли укладочный кран и вагоны. Это случилось во время проведения ремонтно-путевых работ.

Путь не нарушился. Поезда продолжают ходить. Есть пострадавшие.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, два человека погибли. 12 получили травмы разной степени тяжести.

