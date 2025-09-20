сегодня в 08:42

Режим ЧС сняли после схода вагонов в Тындинском округе Амурской области

Режим чрезвычайной ситуации сняли после схода вагонов в Тындинском муниципальном округе Амурской области. Его вводили из-за происшествия на железной дороге, когда сошли вагоны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.