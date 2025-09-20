Вагоны и кран сошли с путей во время ремонта на Дальневосточной железной дороге

сегодня в 03:33

Два человека погибли при сходе поезда с рельсов в Амурской области

В Амурской области на перегоне Беленькая—Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги два вагона платформ и укладочный кран сошли с рельсов во время работ по замене рельсошпальной решетки, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре .

Инцидент случился 19 сентября около 20:40 по местному времени в период так называемого «технологического окна», когда движение поездов приостанавливается для проведения ремонтных операций.

По предварительным данным, подвижной состав столкнулся с бульдозером, участвовавшим в работах. В результате два человека погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело, начата прокурорская проверка, которая установит все обстоятельства трагедии, включая соблюдение техники безопасности и организацию работ. Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места ЧП, где видны последствия схода вагонов.

