Резервный борт направлен в Нижневартовск для пассажиров рейса Лондон — Пекин

сегодня в 11:13

Air China направит резервный борт в Нижневартовск, где сел лайнер с 1 двигателем

Авиакомпания Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт, который заберет пассажиров с севшего с одним двигателем рейса Лондон — Пекин, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Как ожидается, он прилетит в 14:00 МСК и вылетит в Пекин в 18:00 МСК. Агентство (Росавиация — ред.) оказывает необходимое содействие», — добавил Кореняко.

Ранее во вторник Boeing 777-39L, выполняющий рейс Лондон-Пекин, внезапно сел в Нижневартовске из-за отказа одного двигателя.

По словам представителя Росавиации, экипаж Boeing подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры сразу отреагировали и оперативно предоставили всю нужную информацию о ближайших запасных аэродромах. Лайнер штатно приземлился через 60 минут после объявления сигнала на аэродроме в Нижневартовске.

Кореняко уточнил, что на борту самолета находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Пассажиры после приземления находятся в самолете, паники у них нет.