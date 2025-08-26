Резервный борт направлен в Нижневартовск для пассажиров рейса Лондон — Пекин
Фото - © Follash. Собственная работа/Wikipedia.org
Авиакомпания Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт, который заберет пассажиров с севшего с одним двигателем рейса Лондон — Пекин, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Как ожидается, он прилетит в 14:00 МСК и вылетит в Пекин в 18:00 МСК. Агентство (Росавиация — ред.) оказывает необходимое содействие», — добавил Кореняко.
Ранее во вторник Boeing 777-39L, выполняющий рейс Лондон-Пекин, внезапно сел в Нижневартовске из-за отказа одного двигателя.
По словам представителя Росавиации, экипаж Boeing подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры сразу отреагировали и оперативно предоставили всю нужную информацию о ближайших запасных аэродромах. Лайнер штатно приземлился через 60 минут после объявления сигнала на аэродроме в Нижневартовске.
Кореняко уточнил, что на борту самолета находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.
Пассажиры после приземления находятся в самолете, паники у них нет.