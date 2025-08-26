Baza: пассажиры рейса Лондон — Пекин уже более 3 часов сидят в самолете

Пассажиры рейса Лондон — Пекин, который сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя, уже более трех часов сидят в самолете. При этом паники у людей нет, они любуются природой Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Baza .

Boeing 777-39L (ER) авиакомпании Air China вмещает около 311 пассажиров. Все они ожидают дальнейших действий уже более трех часов. Из самолета людей пока не выпускают.

Борт вылетел из Хитроу, а в 06:23 по московскому времени приземлился в Нижневартовске. Пилоты выбрали этот аэропорт из-за длины взлетно-посадочной полосы и приемлемых погодных условий.

Лайнер приземлился в России из-за отказа двигателя. Очевидцы предполагают, что за пассажирами отправят резервный самолет вместе с техниками и деталями, так как в Нижневартовске его починить не смогут.