Самолет Лондон-Пекин внезапно сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя

Он вылетел из Лондона в 21:43 (UTC), а приземлился в Нижневартовске в 06:23 (по мск). Самолет смог развернуться на полосе и дорулил на одном двигателе до перрона воздушной гавани.

Предварительно, экипаж остановил свой выбор для посадки в Нижневартовске, потому что там была идеальная погода и полоса очень длинная. Скорую помощь, пожарных и иные аварийные службы пилоты не запрашивали.

«Службы аэропорта встречали внезапного гостя на ушах: не каждый год такой борт из Великобритании прилетает в Нижневартовск. Но подготовились быстро — к самолету сразу подогнали подходящий трап», — поделился один из очевидцев.

По его словам, пока неизвестно, что делать дальше. Скорее всего, за пассажирами отправят резервный самолет вместе с техниками и деталями, так как в Нижневартовске его починить не смогут.

Еще нужно решить вопрос с размещением большого числа пассажиров. Возможно, людям дадут пройти пограничный контроль и поселят их на время в местных гостиницах. Но также возникает проблема: из-за санкций зарубежные карты в РФ не работают, непонятно, как они будут расплачиваться.