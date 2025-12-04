сегодня в 14:09

Ребенок задохнулся в маршрутке по пути из детского сада в Дагестане

Четырехлетний мальчик задохнулся в маршрутке по пути из частного детского сада в Дагестане. Возбуждено уголовное дело, сообщает Mash Gor .

Трагедия произошла накануне. Ребенок ехал на заднем сидении в «Газели». Малыш неожиданно потерял сознание и водитель оперативно привез его к родителям. Семья направилась в больницу, но врачи констатировали смерть ребенка.

По предварительным данным, у мальчика на шее остался след от «молнии» свитера. После осмотра тело передали родителям.

Погибший ребенок жил в населенном пункте Параул Карабудахкентского района. Для детей из села организовали общественный транспорт, чтобы возить в частный детский сад «Орленок».

Руководство детсада знает о трагедии, но свою вину отрицают, так как мужчина и сопровождающий ребенка воспитатель не являются сотрудниками учреждения.

