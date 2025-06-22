Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Свердловской области

Ребенок пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Серове Свердловской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В воскресенье утром в квартире жилого дома на Зеленой улице произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Пострадавших госпитализировали в Серовскую городскую больницу.

У одного из пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке диагностировали 50% поражения тела. Также из жилого дома эвакуированы 40 человек. Для них развернут пункт временного размещения.

В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).