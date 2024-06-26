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Скорая помощь забрала с места схода поезда в Коми тяжело травмированного ребенка

Оперативные службы и медики продолжают работу на месте схода с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, в результате происшествия тяжелые травмы получил ребенок, пишет Mash .

Травмированного ребенка в сопровождении взрослого пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Сколько лет несовершеннолетнему, а также характер его травм не уточняются.

Еще 5 человек с различными переломами доставили в Центральную городскую больницу Инты. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую квалифицированную помощь.

Ранее власти Воркуты сообщили, что в результате железнодорожной катастрофы тяжелые травмы получили 10 человек. По предварительным данным СК, среди пассажиров погибших нет.