Власти Воркуты: 10 пассажиров сошедшего с рельсов поезда в тяжелом состоянии

Мэр Инты Владимир Киселев доложил губернатору Республики Коми Владимиру Уйбе, что в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда пострадали 20 человек, об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Воркуты .

Всего в сошедшем с рельсов поезде, по данным РЖД, находились 232 человека. Из них 20 пострадали, сообщают власти Воркуты. Около 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия начали работать медики.

Ранее СМИ со ссылкой на предварительные данные сообщали, что в результате опрокидывания 9 вагонов пострадали 70 человек, а серьезные травмы получили 6 пассажиров.