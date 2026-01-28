Расследование громкого убийства отца тремя сестрами Хачатурян возобновили

Следственные органы возобновили расследование уголовного дела об убийстве Михаила Хачатуряна, в котором фигурируют его дочери Кристина, Ангелина и Мария. Об этом заявил адвокат Георгий Чугуашвили, представляющий интересы родственников погибшего, сообщает сайт MK.Ru .

Речь идет об основном уголовном деле, возбужденном после трагических событий в 2018 году, когда сестер Хачатурян задержали по обвинению в убийстве отца в квартире, расположенной на Алтуфьевском шоссе. Дело получило широкий общественный резонанс. В обвинительном заключении следствие указало мотивом длительное насилие со стороны Михаила Хачатуряна. Родственники убитого не согласились с такой трактовкой, оспорив выводы следствия, отказались от прекращения уголовного преследования в отношении Михаила Хачатуряна по нереабилитирующим основаниям и добились отдельного изучения материалов, касающихся обвинений в насилии.

В дальнейшем дело о насилии рассматривалось отдельно, а расследование убийства было приостановлено. Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях, что, по словам Чугуашвили, является странным решением. Адвокат указал на некорректность формулировки одного из вмененных покойному эпизодов, где имеет место формулировка «в один из дней 2017 года», считая необходимым установление точной даты.

Несмотря на это, уголовное преследование Михаила Хачатуряна было прекращено из-за его смерти.

После вступления постановления в законную силу расследование основного дела об убийстве продолжилось, и в настоящее время по нему вновь проводятся активные следственные действия.

«Уже начались допросы свидетелей. Следствие работает в рамках основного уголовного дела. После завершения всех процессуальных действий материалы будут направлены в прокуратуру, а затем — в суд для рассмотрения по существу. Несмотря на это, потерпевшие обжаловали решение о признании виновным Михаила Хачатуряна, мы будем добиваться его реабилитации», — пояснил адвокат.

В данном деле родственники Михаила Хачатуряна являются потерпевшими, а сестры Хачатурян остаются в статусе обвиняемых. Теперь, с учетом приговора в отношении их отца, у них появились основания для смягчения наказания.

