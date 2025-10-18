Раскрыто, что могло случиться с пропавшей в Красноярском крае семьей Усольцевых

Согласно одной из версий, семья Усольцевых могла инсценировать собственную пропажу в тайге в Красноярском крае, после чего сбежать через Казахстан в США. Однако руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина рассказала kp.ru , что эта информация вряд ли соответствует действительности.

Чтобы совершить побег, необходимо длительное время к нему готовиться. При этом семья собиралась на прогулку в лес на непродолжительный срок, считает поисковик.

В местности, где, предположительно, пропала семья, действительно есть военно-полевая дорога. Ее длина составляет примерно 30 километров. Волонтеры поехали по ней на Газ «Соболе» с полным приводом и застряли, отметила волонтер.

«Если уж фантазировать, то вершина соседней с Буратинкой скалы Кутурчинки идеально плоская, с нее можно улететь вертолетом. Но это не более, чем фантазии», — подчеркнула поисковик.

Была еще версия, что Усольцевы случайно встретили браконьера, и он убил их, чтобы избавиться от свидетелей. Однако Торгашина не считает ее правдивой, поскольку в турзоне таких преступников нет.

Есть вероятность, что Усольцевых могли убить недоброжелатели. Но поисковик считает, что для этого вряд ли бы делали это в лесу.

Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября 2025 года в тайге в Красноярском крае. Согласно одной из версий, ее могли загрызть медведи.

