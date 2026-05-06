Расчленили? В Петербурге месяц ищут кофейного магната из Колумбии

В Петербурге при странных обстоятельствах пропал кофейный магнат из Колумбии

Месяц назад в Санкт-Петербурге пропал колумбиец Сан Хуан Давид. Перед исчезновением он связывался с близкими, а в день исчезновения отправился на прогулку с другом, рассказал приятель пострадавшего Андрес, сообщает 78.ru .

Пропавший мог гулять с неким Сантьяго. На следующий день после этого с ним не могли связаться. С тех пор новостей от мужчины не было, его ищут.

Исчезнувший был скрытным. Он не рассказывал близким, где жил и с кем гулял.

При этом всегда поздравлял сестру с днем рождения, но после пропажи не сделал этого. Андрес считает это обстоятельство странным.

Хуан прибыл в Санкт-Петербург в ноябре 2025 года. Он работал в городе, но близким не рассказывал, где и что делает.

Колумбиец отучился в Москве в медучилище. Его сестра проживает в Испании.

Об исчезновении Хуана первыми сообщили сестра и супруга. Родители парня живут в Москве. Они попросили о помощи консула Колумбии.

По данным SHOT, Хуан занимался кофейным бизнесом. В последний раз его видели с приятелем в ночном клубе.

В Санкт-Петербург Хуан прибыл в 2025 году и развивал свое дело. Мужчина жил в хостеле.

