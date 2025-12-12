Работника подмосковного рехаба, похитившего человека, отправили под арест

Суд до 3 февраля арестовал сотрудника подмосковного рехаба-пыточной «Антонов PRO» Михаила Ливака по делу о похищении человека, сообщает РЕН ТВ .

«Ранее лечился в этом реабилитационном центре и стал работать волонтером, потом сам Антонов предложил ему стать „фиктивным“ гендиректором», — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что минимум 4 пациента пострадали от действий работников элитного реабилитационного цента «Антонов PRO» в Видном. Их морили голодом, пытали и избивали. Силовики нагрянули в учреждение после того, как один из пациентов пожаловался на избиения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Владелец рехаба Максим Антонов задержан после прилета из Таиланда. Его и еще троих сотрудников скандального реабилитационного центра арестовали на 2 месяца за незаконное удержание постояльцев.

Почему в России начали массово проверять рехабы и в чем обвиняют учредителей «реабилитационных центров» — рассказываем в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.