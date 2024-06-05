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Пытавшийся спрятаться от суда в Москве инвестор Новак явился в инспекцию

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, которого приговорили в РФ к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkаСar, сам пришел в инспекцию. Об этом рассказал его адвокат Константин Елфимов, сообщает РБК.

Издание Der Spiegel писало, что Новак 3 июня искал убежище на территории посольства Германии в столице. На тот момент он находился под домашним арестом и не пришел на оглашение приговора.

В пресс-службе Тушинского суда Москвы рассказали, что бизнесмена приговорили к пяти годам колонии.

Приговор также озвучили второму фигуранту дела, предпринимателю Ильнуру Азмуханову.