Искал убежища в посольстве ФРГ: укравший акции BelkаСar немец бегает от тюрьмы

Издание Der Spiegel утверждает, что немецкий инвестор Ральф Новак попытался укрыться в посольстве Германии в Москве за день до того, как ему огласили приговор. Накануне суд приговорил коммерсанта к 5 годам колонии по делу о хищении акций каршерингового сервиса BelkaCar, сообщает «Царьград» .

Новак был под домашним арестом, и 3 июня Тушинский районный суд Москвы приговорил его к реальному лишению свободы. Бизнесмен не пришел на оглашение приговора и «искал убежища» в посольстве Германии в Москве.

Судя по словам адвоката Новака Константина Елфимова, его клиенту уже доводилось отбывать наказание в пенитенциарных учреждениях — в этот раз немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

По итогу Ральф Новак покинул территорию немецкого диппредставительства. Это произошло после долгих переговоров с дипломатами, отмечает Spiegel.

Издание предположило, что инвестор, вероятно, хотел избежать отправки в колонию. Однако шансов скрыться при помощи посольства ФРГ у Новака было мало — по Венской конвенции дипломаты должны были выдать его при требовании местных властей.