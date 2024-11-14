Путин объявил сумму выплаты за ранение на СВО, повлекшее инвалидность

Путин ввел единовременную выплату за инвалидность при ранении на СВО в 4 млн руб

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает разовую выплату участникам спецоперации, если полученное ими ранение привело к инвалидности, в размере 4 000 000 рублей. Документ обнародован на портале официального опубликования документов. 13 ноября глава государства подписал указ о выплатах до 3 миллионов рублей отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести полученных увечий.

Президент подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях отдельных категориям лиц». Из него следует, что если человек получил ранение, травму или контузию, которые впоследствии сделали его инвалидом, то указанному лицу полагается единовременная выплата в 4 миллиона рублей с учетом разовой выплаты, полученной за это увечье.

Если же военный получил повлекшее инвалидность увечье в период с начала СВО (24 февраля 2022 года) до 14 ноября 2024 года, то ему положена единоразовая выплата от Государственного фонда «Защитники отечества» с учетом выплаты, произведенной при получении данного ранения.

Указ вступил в силу с 14 ноября 2024 года.

13 ноября Владимир Путин подписал указ о выплатах за ранения в зависимости от тяжести, которые составят до 3 000 000 рублей. В тот же день правительство утвердило размеры выплат за боевые ранения.

О том, как получить единовременную выплату в случае ранения на СВО, подробнее читайте в статье РИАМО.

