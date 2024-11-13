Правительство РФ утвердило размеры выплат за боевые ранения

сегодня в 16:48

Российские правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении военнослужащим ВС РФ боевых травм и увечий в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба кабмина.

Сумма зависит от степени тяжести ранения. За легкую травму заплатят 1 млн рублей. Тем, кто получил тяжелые увечья или ранения, положены 3 млн рублей. Выплата за иные травмы установлена в размере 100 тыс. рублей.

Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах за ранения в зависимости от их тяжести.