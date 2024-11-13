Путин подписал указ о выплатах некоторым лицам в зависимости от ранений

сегодня в 13:59

Выплаты за ранения составят до 3 млн рублей в зависимости от тяжести

Российский президент Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате отдельным категориям лиц». Он постановил правительству определить размеры разовой выплаты людям в зависимости от тяжести их увечий — травмы, контузии или ранения. Документ обнародован на портале официального опубликования правовых актов.

Единоразовые выплаты за увечья составят до 3 000 000 рублей. Их выделят лицам, которые получили ранения и могут рассчитывать на предоставление такой финансовой поддержки в соответствии с указом президента.

Цель указа — предоставить меры социальной поддержки ряду лиц. Документ вступил в силу с 13 ноября, дня его подписания.

Ранее Владимир Путин присвоил погибшему в ДНР генерал-майору Павлу Клименко звание Героя России посмертно.