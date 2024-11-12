Путин присвоил погибшему в ДНР генералу звание Героя России посмертно

В Севастополе похоронили погибшего на Донбассе Героя России генерала-майора Павла Клименко, указ о посмертной награде подписал президент России Владимир Путин, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Звезду Героя России его детям Никите и Наталье передал временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Павел Клименко получил минно-взрывные травмы при атаке беспилотников ВСУ в районе Красногоровки в ДНР. Его госпитализировали, но спасти офицера не удалось.

Павел Клименко командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой, которая была создана на базе батальона «Оплот» в 2014 году. Он награждён орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Дважды кавалер ордена Мужества. Герой Донецкой народной республики.