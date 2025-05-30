Российский президент Владимир Путин поддерживает возможность личной встречи с главами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такие переговоры востребованы, но им должна предшествовать хорошая подготовка, сообщает «Коммерсант» .

По словам представителя Кремля, сначала необходимо «достигнуть результата» на прямых российско-украинских переговорах, после чего уже можно вести речь о личной встрече Путина, Зеленского и Трампа.

«После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», — добавил Песков.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

Во время последних стамбульских переговоров Москвы и Киева украинские делегаты также запрашивали личную встречу двух президентов. Россия «принимала этот запрос к сведению», сообщал глава российской делегации в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский.

Тем временем Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ отправляется в Стамбул на новые переговоры с Украиной. Ожидается, что новый, второй раунд консультаций пройдет 2 июня.