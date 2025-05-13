Зеленский заявил, что «сделает все» ради встречи с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский утверждает, что «сделает все» ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее он приглашал российского лидера на личные переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщают «Осторожно, новости» .

Зеленский добавил, что в четверг также планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

«Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась», — сказал президент Украины в ходе беседы с журналистами.

По словам Зеленского, он готов к встрече с Путиным и «абсолютно понимает», о чем с ним говорить. Украинский лидер добавил, что планирует договориться с главой России «хотя бы о начале» завершения конфликта.

Кремль пока не подтверждал участие Владимира Путина в переговорах с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к российско-украинской встрече в Турции продолжается.