Пуля в спину: 11-летнего мальчика убили в США за шалость с дверным звонком

В Хьюстоне, штат Техас, 11-летний мальчик был застрелен мужчиной после того, как вместе с друзьями участвовал в игре с дверным звонком, сообщает сайт MK.Ru .

30 августа в районе Истсайд 11-летний мальчик погиб от огнестрельных ранений. По данным полиции, ребенок вместе с друзьями играл в популярную среди детей игру «динь-дон», суть которой — позвонить в дверь и убежать.

Свидетель происшествия рассказал, что мальчик позвонил в дверь одного из домов и выбежал на улицу, после чего в него выстрелили. Детектив отдела по расследованию убийств Майкл Касс пояснил, что кто-то вышел из дома и начал стрелять по убегающим детям.

«К сожалению, один из мальчиков, которому было 11 лет, был убит выстрелом в спину», — сообщил Касс.

Полиция задержала мужчину средних лет, из его дома изъяли несколько единиц оружия. Имена подозреваемого и погибшего ребенка не раскрываются. Местные жители видели, как задержанного в наручниках сопровождали к дому, где произошла трагедия.

Издание The Guardian отмечает, что подобные инциденты уже происходили в США. В 2023 году житель Калифорнии был осужден за убийство подростков, участвовавших в аналогичной игре, а в мае этого года мужчине из Вирджинии предъявили обвинение в убийстве после стрельбы по подростку, снимавшему видео для TikTok.