Пропавшие под Самарой дети остались на ночевку в церкви

Пропавших четверых детей искали в том числе волонтеры и полиция с позднего вечера 20 декабря. Трое школьников и пятилетняя девочка ушли гулять днем того же дня, но в условленные 20:30 домой не вернулись. Родители двух девочек-сестер забили тревогу первыми и начали искать дочерей.

В настоящее время известно, что с детьми все в порядке. Их здоровью ничто не угрожает, и никаких преступных действий против них не было совершено.

По одним данным, дети решили отправиться ночевать в церковь после того, как поняли, что домой опаздывают. По другим — ночь провели в неустановленном месте, а в церковь пришли утром 21 декабря.

На данный момент дети переданы сотрудникам полиции, и вскоре с ними начнут работать инспекторы по делам несовершеннолетних.

