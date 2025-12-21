Не вернулись с прогулки: сразу четыре ребенка пропали под Самарой

Четыре ребенка без вести пропали в Самарской области

В Самарской области родители, сотрудники полиции и волонтеры ищут без вести пропавших детей, которые не вернулись домой с прогулки вечером 20 декабря. 10-летние Рома О., Диана С., Вика У. и ее 5-летняя сестра Саша У. вместе гуляли, в последний раз их видели на детской площадке, сообщает Baza .

Предварительно известно, что происшествие случилось в поселке Безенчук. Четверо детей вместе играли, взрослые видели их на детской площадке, но в условленные 20:30 никто домой не вернулся.

Первыми тревогу забили родители сестер Вики и Саши. Они начали самостоятельно искать дочерей, но в итоге обратились за помощью в полицию.

По данным SHOT, детей ищут во дворах населенного пункта, на чердаках и в подвалах многоквартирных домов. К поискам подключена в том числе Росгвардия.

