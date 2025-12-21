Четверых потерявшихся детей нашли в Самарской области

сегодня в 10:58

Четверых потерявшихся детей обнаружили в Самарской области. Против них противоправные действия не совершали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Других подробностей не приводится. В каком состоянии дети и где они были, не сообщается.

Днем 20 декабря четверо детей пошли гулять в поселке Безенчук в Самарской области. В оговоренные 20:30 они не вернулись домой.

Троим детям — Роману, Вике и Диане — 10 лет. Еще одной девочке пять. Детей разыскивали сотрудники СК, Росгвардии и волонтеры.

