Прокуратура проводит проверку после стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Городская прокуратура держит на контроле установление обстоятельств конфликта со стрельбой в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в воскресенье около 17:10. Охранники не пропустили мужчину в ТЦ. Произошел конфликт, в ходе которого посетитель распылил газовый баллончик. Затем мужчина покинул здание, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и открыл стрельбу.

Предварительно, в результате драки со стрельбой пострадали 2 охранников и стрелок. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Мытищинская городская прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.