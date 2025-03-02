МВД: задержан устроивший стрельбу в торговом центре в Мытищах

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в торговом центре в Шараповском проезде в Мытищах. сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Ранее местные паблики написали, что слышна стрельба в торговом центре «Красный кит». Предварительно, в данном инциденте пострадали три человека. Также полиция и машины скорой помощи прибыли к ТЦ.

На место стрельбы быстро приехали сотрудники полиции. В результате инцидента трое человек получили телесные повреждения.

По предварительным данным, у одного из посетителей случился конфликт с охраной, после чего он открыл стрельбу из травматического пистолета.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего в ТЦ. По результатам начатой проверки они примут решение в порядке, предусмотренном законодательством РФ.