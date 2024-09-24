Производитель дихлофоса высказался о ситуации с отравлением семьи по Красноярском

Производитель дихлофоса, следы которого нашли в пробах, разбирается в ситуации

Новосибирский завод «Сибиар» прокомментировал ситуацию с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления многодетной семьи в Красноярском крае. В результате отравления погибли четверо детей, сообщает РИА Новости .

«Мы в курсе. <…> Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — заявил представитель компании.

Он подчеркнул, что за 30 лет работы предприятия не было случаев, когда продукция стала бы причиной смерти человека.

В «Сибиаре» добавили, на сегодняшний день производитель не получал запросов со стороны правоохранительных органов.

Ранее эксперт Сергей Ловцевич заявил, что дихлофос не мог стать причиной отравления детей в Красноярском крае, так как для смертельной дозировки его надо употребить в большом количестве.

Ранее в Красноярском крае супружеская пара и четверо детей были госпитализированы с признаками сильного отравления. В результате отравления погибли четверо несовершеннолетних. При этом 32-летняя женщина беременна пятым ребенком. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Приоритетной версией отравления семьи в Красноярском крае стала аэрозоль от насекомых, которой было обработано жилье.