Принадлежавший Жириновскому элитный Maybach дважды угодил в ДТП с начала осени

Mercedes-Benz Maybach умершего депутата Госдумы и главы ЛДПР Владимира Жириновского два раза угодил в аварии с начала осени. Элитное авто сталкивалось с двумя машинами в Москве, сообщает SHOT .

23 сентября Maybach Жириновского «ударился» с Chery Tiggo 7 Pro Max. У немецкой иномарки была смята передняя часть. Авто сразу отправили на СТО, его отремонтировали за 50 тыс. рублей. В октябре машину вернули ЛДПР.

А уже 24 ноября Mercedes ударили в бок — помяты передняя и задняя двери. Автомобиль пока стоит рядом со штаб-квартирой ЛДПР. В сервис его еще не отвозили.

Mercedes S-класса, выпущенный в 2018 году, числится на внебрачном сыне Жириновского Олеге Эйдельштейне. Однако он подчеркнул, что такая мера — только формальность. На Maybach водитель возил исключительно отца.

Машина находится в распоряжении ЛДПР. На авто возят ее членов.

