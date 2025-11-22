Приходила ставить капельницы: возможна еще одна жертва Богородского маньяка

Девушка-медик приходила к Дмитрию А. в дом ставить капельницы, чтобы привести в чувства после употребления наркотиков. Кроме того, медик несколько раз оставалась с его сыном.

Про медсестру рассказали соседи маньяка. Эта информация проверяется, специалисты опрашивают сотрудников ближайших медучреждений. Медсестра также могла стать одной из жертв извращенца.

Еще мужчина снимал на видео творимые с девушками зверства и насилие. Силовики обыскивают его дом и пытаются найти записи. Наркотики он использовал, чтобы привязать жертв, сделать их зависимыми и избежать побегов.

Ранее жителя Богородского округа обвинили в убийстве двух девушек и совершении других преступлений. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом фигурант не признает свою вину. Двое сбежавших девушек лечатся от наркозависимости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.