Приезжий в Москве из ревности преследует девочку-подростка и угрожает ей

В Сети появилась информация о том, что в Москве иногородний молодой человек устроил травлю несовершеннолетней. Он постоянно следит за девушкой из-за ревности и угрожает распространением ее компрометирующих фотографий, сообщает Информационный центр СК России.