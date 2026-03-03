Приезжий в Москве из ревности преследует девочку-подростка и угрожает ей
В Сети появилась информация о том, что в Москве иногородний молодой человек устроил травлю несовершеннолетней. Он постоянно следит за девушкой из-за ревности и угрожает распространением ее компрометирующих фотографий, сообщает Информационный центр СК России.
Молодой человек угрожает подростку выложить в интернет компрометирующие снимки школьницы. Московские следователи Следственного комитета РФ начали проверку по этому случаю.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал задание начальнику московского главного следственного управления Дмитрию Беляеву подготовить отчет о результатах проверки и выявленных фактах.
Центральный аппарат СК России будет контролировать выполнение этого поручения.
