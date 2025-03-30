При пожаре в доме престарелых в Германии пострадали более 50 человек
В немецком городе Ганновере в доме престарелых произошел пожар, в результате которого пострадали более 50 человек, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Bild.
«Пострадали более 50 человек, трое из них серьезно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар произошел в одной из комнат социального учреждения, которое находится в центре северного района Ганновера. В результате пожара верхний этаж стал непригодным для проживания.
Причина пожара не уточняется.
Ранее сообщалось, что задымление на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Савеловская» произошло около полудня 28 марта. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а станцию временно закрыли.