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При пожаре в доме престарелых в Германии пострадали более 50 человек

В немецком городе Ганновере в доме престарелых произошел пожар, в результате которого пострадали более 50 человек, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Bild.

«Пострадали более 50 человек, трое из них серьезно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в одной из комнат социального учреждения, которое находится в центре северного района Ганновера. В результате пожара верхний этаж стал непригодным для проживания.

Причина пожара не уточняется.

Ранее сообщалось, что задымление на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Савеловская» произошло около полудня 28 марта. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а станцию временно закрыли.