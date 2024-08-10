Президент Бразилии объявил траур в память о жертвах авиакатастрофы
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур из-за падения самолета в штате Сан-Паулу. В авиакатастрофе погиб 61 человек, сообщает ТАСС.
«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — отметил Лула да Силва.
Он подписал соответствующий указ по данному вопросу.
Пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas разбился в Сан-Паулу. В результате ЧП все находившиеся на борту погибли. о причинах авиакатастрофы не сообщалось.