сегодня в 08:05

Президент Бразилии объявил траур в память о жертвах авиакатастрофы

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур из-за падения самолета в штате Сан-Паулу. В авиакатастрофе погиб 61 человек, сообщает ТАСС .

«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — отметил Лула да Силва.

Он подписал соответствующий указ по данному вопросу.

Пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas разбился в Сан-Паулу. В результате ЧП все находившиеся на борту погибли. о причинах авиакатастрофы не сообщалось.