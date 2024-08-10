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На борту разбившегося в Бразилии самолета находился 61 пассажир

На борту разбившегося в Бразилии самолета ATR-72 находилось 57 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил портал G1 со ссылкой на заявление авиакомпании Voepass.

Один из пассажиров опоздал на разбившийся самолет. На борту самолета во время аварии был 61 пассажир. Ранее сообщалось о 62 пассажирах.

Пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas разбился в бразильском Сан-Паулу. В результате все находившиеся на борту погибли.

Ранее Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что данных о нахождении российских граждан на борту упавшего самолета в Бразилии не поступало.