МИД: информации о нахождении россиян на борту упавшего в Бразилии самолета нет Происшествия 10 августа 2024 00:07

Данных о нахождении российских граждан на борту упавшего самолета в Бразилии не поступало, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России.

«По сообщению Генконсульства России, данных о нахождении на борту граждан РФ от местных властей не поступало», — говорится в заявлении. Пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas разбился в бразильском Сан-Паулу. В результате погибли 62 человека, находившиеся на борту.