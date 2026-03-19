Пресс раздавил голову молодого заводчанина в Кабардино-Балкарии

В недавно открытом цехе в Чегеме Кабардино-Балкарской Республики погиб 24-летний мужчина из-за того, что пресс раздавил ему голову во время погрузки блоков на паллеты. Следственным отделом по Чегемскому району СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике по факту случившегося уже начата доследственная проверка, сообщили в региональном ведомстве .

Предварительно известно, что 18 марта 2026 года в цехе по производству пеплоблоков, расположенном на улице Кярова в Чегеме, произошел несчастный случай. Рабочий 2001 года рождения, находившийся вблизи конвейерной ленты, транспортирующей готовую продукцию, был прижат элементом механизма. В итоге пресс раздавил ему голову. Полученные травмы привели к его мгновенной смерти на месте происшествия.

В связи со смертью сотрудника на промышленном объекте начата доследственная проверка по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

По неофициальной информации, производство пеплоблоков запустили всего несколько дней назад. При этом погибший молодой человек работал там нелегально. Теперь все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.

