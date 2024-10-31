Пресечено вторжение ВСУ в Курской области

сегодня в 13:38

Российские войска пресекли попытку ВСУ вторгнуться у Нового Пути под Курском

Российская армия пресекла попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область в направлении населенного пункта Новый Пункт. Украинские силы потеряли примерно 10 человек убитыми и ранеными, сообщает Минобороны РФ .

За сутки российские средства противовоздушной обороны также сбили 95 дронов ВСУ. Кроме того, ПВО уничтожила две французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

31 октября оборонное ведомство отчиталось о взятии населенного пункта Ясная Поляна в ДНР. Днем ранее российские военные освободили Кругляковку в Харьковской области.

29 октября ВС России освободили город Селидово, а также Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР.