Пожар во Фрязине охватил уже 5000 «квадратов» здания НИИ

Площадь пожара в здании НИИ во Фрязине выросла до 5 тысяч квадратных метров. Пожарные продолжают борьбу с огнем, сообщает пресс-служба МЧС России.

Внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью, которые могут взорваться. Сейчас на месте происшествия работают более 130 специалистов и 50 единиц техники.

Ранее стало известно, что число погибших во Фрязине выросло до восьми человек. По информации SHOT, предварительной причиной масштабного пожара могло стать нарушение техники безопасности.

В Сети появились ужасающие кадры последних минут жизни людей, которые сгорели заживо во время масштабного пожара в НИИ. За кадром слышно, как снимавшая видео женщина рыдает из-за увиденного.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что один из пострадавших — 34-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени М. В. Гольца. Также пострадали два пожарных — они надышались угарным газом.