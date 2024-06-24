SHOT: причиной пожара во Фрязине может быть нарушение техники безопасности

Возгорание могло начаться с помещения, где собирали налобные фонари. По словам источника, сотрудники предприятия могли уйти со своих рабочих мест и забыть выключить оборудование, что привело к масштабному пожару.

Количество погибших при возгорании в здании во Фрязине увеличилось до четырех человек. Два человека выпали из окна, еще двое не смогли выбраться из горящего здания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при пожаре в административном здании пострадал 34-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице им. М. В. Гольца. Также к медикам обратились пожарные.

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения», — отметил губернатор.